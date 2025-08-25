Babnet   Latest update 15:20 Tunis

بن فرحان في اجتماع جدة: السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"

Publié le Lundi 25 Août 2025 - 14:17
      
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى".

وقال بن فرحان في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون مساءلة أو عقاب يقوض النظام الدولي.



واعتبر أن تزايد أعداد الدول المعترفة بفلسطين يؤكد رفض الانتهاكات الإسرائيلية من قبل غالبية المجتمع الدولي، مرحبا بالإجماع الدولي المتزايد لدعم مسار تنفيذ حل الدولتين.

وشدد بن فرحان على أن على المجتمع الدولي بشكل فوري وضع حد للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وطالب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.

ولفت بن فرحان إلى أن المملكة العربية السعودية تدعو لتضافر جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته الوطنية.


الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
