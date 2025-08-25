بن فرحان في اجتماع جدة: السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى".
وقال بن فرحان في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون مساءلة أو عقاب يقوض النظام الدولي.
واعتبر أن تزايد أعداد الدول المعترفة بفلسطين يؤكد رفض الانتهاكات الإسرائيلية من قبل غالبية المجتمع الدولي، مرحبا بالإجماع الدولي المتزايد لدعم مسار تنفيذ حل الدولتين.
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نرحب بالإجماع الدولي المتزايد لدعم مسار تنفيذ حل الدولتين#الإخبارية pic.twitter.com/4elRoglPaN— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2025
وشدد بن فرحان على أن على المجتمع الدولي بشكل فوري وضع حد للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وطالب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.
ولفت بن فرحان إلى أن المملكة العربية السعودية تدعو لتضافر جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته الوطنية.
