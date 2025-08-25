بن فرحان في اجتماع جدة: السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac62c09cbc15.34981756_geinlfjqkmpoh.jpg width=100 align=left border=0>

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى".



وقال بن فرحان في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون مساءلة أو عقاب يقوض النظام الدولي.

