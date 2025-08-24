كوريا الشمالية تختبر نوعين جديدين من صواريخ الدفاع الجوي

وكالات - أعلنت كوريا الشمالية -اليوم الأحد- أنها اختبرت بنجاح نوعين جديدين من صواريخ الدفاع الجوي، في تجربة أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



وقالت الوكالة إن التجربة -التي أُجريت أمس السبت- أثبتت امتلاك المنظومتين "قدرة قتالية فائقة"، مشيرة إلى أن طريقة تشغيلهما "تعتمد على تقنية فريدة"، وأن الصواريخ أظهرت فعالية عالية في تدمير أهداف جوية متنوعة.



ولم تكشف الوكالة عن موقع الإطلاق أو تفاصيل إضافية بشأن المنظومتين.ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الجيش الكوري الجنوبي إطلاق رصاصات تحذيرية على مجموعة من الجنود الكوريين الشماليين الذين تجاوزوا لفترة وجيزة الحدود العسكرية بين البلدين.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية، وصف الجنرال الكوري الشمالي كو جونغ تشول الحادث بأنه "استفزاز عسكري متعمد"، محذرا من أن مثل هذه الأعمال قد تدفع الأوضاع إلى مرحلة "لا يمكن السيطرة عليها".كما دان كيم -في وقت سابق من هذا الشهر- التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارها محاولة من البلدين للبقاء "في حالة عداء ومواجهة" مع بلاده، وتعهد بتسريع وتيرة التسلح النووي.في المقابل، شدد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ -أول أمس الجمعة- على التزامه ببناء الثقة مع كوريا الشمالية، متعهدا بإحياء "الاتفاقية العسكرية" السابقة للحد من التوترات الحدودية، رغم عدم إظهار بيونغ يانغ أي استعداد لتحسين العلاقات مع سول.