مادورو يعلن تعبئة الميليشيا الوطنية البوليفارية في فنزويلا

Publié le Vendredi 22 Août 2025
      
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعبئة الميليشيا الوطنية البوليفارية ردا على تهديد من الولايات المتحدة الموجهة إلى زعزعة استقرار بلاده.

ودعا مادورو القيادات العسكرية في البلاد، إلى تعبئة الميليشيا الوطنية البوليفارية يومي 23 و24 أوت.



وقال في كلمة أمام عناصر من الميليشيا: "لا شك في أن فنزويلا ستنتصر مجددا في مواجهة التهديد الإجرامي للإمبريالية الأمريكية. هناك إمبريالية بتهديداتها وصرخاتها وحربها النفسية ونحن هنا بقوتنا وسلطتنا وحقنا في السلام".

وأشار الزعيم الفنزويلي إلى ضرورة "الدفاع عن الحق التاريخي في بناء نموذجنا الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والعسكري" وحق أمريكا اللاتينية "في الاستقلال والسيادة".

ووفقا له، تضم الميليشيا الوطنية البوليفارية في صفوفها، أكثر من 4.5 مليون عضو.

في 19 أوت، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية ستصل قريبا إلى جنوب البحر الكاريبي، وستتمركز قبالة سواحل فنزويلا "لإجراء عمليات لمكافحة عصابات المخدرات".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا على توجيه لوزارة الدفاع لبدء استخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب مستعد لاستخدام كل الوسائل اللازمة لوقف تهريب المخدرات من فنزويلا.

وتتهم واشنطن، الرئيس مادورو دون وجود أو تقديم أي أساس يثبت ذلك، بالانتماء إلى كارتل المخدرات الوهمي "كارتل دي لوس سولس".


