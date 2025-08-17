انفجاران يهزان محطة لتوليد الكهرباء جنوبي صنعاء

هز انفجاران عنيفان اليوم الأحد مدينة صنعاء التي تسيطر عليها حركة "أنصار الله" الحوثية إثر قصف إسرائيلي جوي.



وأفاد مصدر يمني لـ "نوفوستي" بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين جويتين على محطة كهرباء حِزْيَزْ لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء.



الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية للطاقة باليمن



وأضاف أن القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية.ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف الجوي الذي يأتي بعد أيام من تبني الجماعة، هجوماً على مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ فرط صوتي "فلسطين2"، سبقه، هجوم للجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، على 4 أهداف وصفتها بـ "الحيوية" في مناطق حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع في إسرائيل بـ 6 طائرات مُسيرة.وفي 28 جويلية الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً بإستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أواخر جويلية الماضي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر 2023.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 9 جويلية الماضي، استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى إغراقها، وذلك بعد يومين من إغراقها السفينة (ماجيك سيز) إثر هجوم بررته بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت بنى تحتية للطاقة تابعة للحوثيين في اليمن بزوارق صاروخية.وجاء في بيان الجيش: "هاجم جيش الدفاع على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل وبعمق نحو 150 كيلومتر في عمق اليمن مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي".وأضاف أن الغارات جاءت في ضوء هجمات متكررة نفذها نظام الحوثي ضد إسرائيل ومواطنيها والتي شملت إطلاق صواريخ أرض أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية.وذكرت وسائل إعلام إن انفجارين عنيفين هزا اليوم الأحد مدينة صنعاء التي تسيطر عليها حركة "أنصار الله" الحوثية إثر قصف إسرائيلي.