بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟

دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الطارئ في القاهرة، إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي استنادا إلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، إلى جانب قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).



وجاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث التصدي لخطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه، وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع، الذي وصفه المجلس بـ"جريمة الإبادة"، مع استمرار الحصار والتجويع الممنهج لـ673 يوما، وبعد قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بإعادة احتلال قطاع غزة.



ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟



"اعتبار أي اعتداء مسلح على دولة عربية بمثابة اعتداء على الجميع"

لماذا أثيرت المعاهدة الآن؟



حلم القوة العربية المشتركة



تعد، الموقعة في الإسكندرية يوم، إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. بدأت بتوقيع 7 دول عربية وهي:، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا على مدار السنوات التالية، ومن بينهاتهدف المعاهدة إلى، حيث تنص على:مما يلزم الدول الأعضاء. كما تشمل المعاهدة أهدافا اقتصادية مثلتتكون المعاهدة منتنظم عمل، وهو هيئة معنية بالتنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء. وتعدجوهر المعاهدة، حيث تنص على وجوب التعاون العسكري لمواجهة أي تهديد خارجي. وقد تم تعديل بعض بنودها، مثل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عام 2004،جاءت دعوة الجامعة العربيةفي ظل، التي شملت فرض سيطرة عسكرية على غزة، وخطط تهجير قسري، واستخدام التجويع كسلاح، مما أدى إلى، وفقا لتأكيدات وزارة الصحة الفلسطينية.وأشار مجلس الجامعة العربية إلى أن هذه الجرائم تشكل، مما يستدعي. كما طالب المجلس، العضوين العربيين في مجلس الأمن، بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات.من جانبه، علق، أن المعاهدة تمثلبارتكابها أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنفي ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية المستمرة للأمن القومي العربي.أقرتالتي استضافتها مدينةالمصرية فيإنشاءلمواجهة التهديدات الإرهابية وحماية الأمن القومي العربي، بناء على المقترح الذي قدمه الرئيس المصريتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل القوة، لكنه تأجل بسبب طلب عدد من الدول العربية لمزيد من الدراسة، مما أدى إلىونصتعلى:لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، وعمليات البحث والإنقاذ.* تنفيذيقررها مجلس الدفاع.