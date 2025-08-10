تركيا: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكيسير ويتسبب في انهيار مبانٍ ومنازل
أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، بأن زلزالًا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، مركزه سيندرجي بولاية باليكيسير غربي تركيا، أدى إلى انهيار أكثر من 10 مبانٍ مكوّنة من عدة طوابق، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل في المناطق القريبة من مركز الهزة.
تفاصيل الزلزال
وقع الزلزال في الساعة 19:53 بالتوقيت المحلي، وشعر به السكان في:
* إسطنبول
* غرب وشمال غرب تركيا
* جنوب غرب البلاد
كما امتدت تأثيراته إلى ولايات مجاورة لمدينة باليكيسير.
التحركات الرسميةأكد وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا أن جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ والمؤسسات المعنية باشرت فورًا المسوحات الميدانية، مشيرًا إلى أن السلطات تتابع الوضع عن كثب.
من جهته، نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تعزية عبر منصة "إكس" إلى المتضررين من الزلزال، مؤكدًا أن المؤسسات المعنية اتخذت منذ اللحظة الأولى الإجراءات اللازمة وأن الجهود مستمرة لمتابعة التطورات.
