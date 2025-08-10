تركيا: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكيسير ويتسبب في انهيار مبانٍ ومنازل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898eda44fea89.46476425_iklpeqnfhjomg.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، بأن زلزالًا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، مركزه سيندرجي بولاية باليكيسير غربي تركيا، أدى إلى انهيار أكثر من 10 مبانٍ مكوّنة من عدة طوابق، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل في المناطق القريبة من مركز الهزة.



تفاصيل الزلزال

