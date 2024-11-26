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في اليوم الـ417 من العدوان على غزة، واصل الاحتلال غاراته على القطاع، من ذلك استشهاد 15 شخصا في قصف مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.



وفي عمليات جديدة للمقاومة في القطاع، قالت كتائب القسام إنها أوقعت مجموعة من الجنود بين قتيل وجريح بتفجير مبنى مفخخ بشرق جباليا شمالي القطاع، كما استهدفت 3 دبابات ميركافا.





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وعلى الجبهة اللبنانية، قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم بشكل واسع ما سماها أهدافا عسكرية لحزب الله في منطقة بيروت.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش صدّقا على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية، في أعقاب حديثها أن قوات من لواء غولاني وصلت إلى نهر الليطاني على عمق 10 كيلومترات.



وتتوالى التصريحات من مصادر مختلفة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، في حين أكد وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن أسبابا "سرية ومعقدة" تدفع إلى اختيار الاتفاق رغم عيوبه.



إعلام إسرائيلي: بايدن يعلن الليلة وقف إطلاق النار بلبنان



ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن الساعة العاشرة هذه الليلة وقف إطلاق النار في لبنان.



وهو ما أكده موقع أكسيوس، الذي نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن بايدن قد يعلن وقف إطلاق النار في لبنان مساء اليوم.



وأشار الموقع إلى أنه بعد إعلان الاتفاق، مساء اليوم، يتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار صباح الأربعاء.