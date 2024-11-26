لحظات الرعب في غرق اللنش السياحي "سي ستوري" بمرسى علم: ناجون يروون التفاصيل

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شهدت مياه البحر الأحمر قبالة مدينة مرسى علم حادثًا مأساويًا الأحد الماضي، حيث انقلب اللنش السياحي "سي ستوري" أثناء رحلة غطس، وكان على متنه 44 شخصًا، بينهم 13 مصريًا و31 أجنبيًا من جنسيات مختلفة. حتى الآن، تم إنقاذ 28 شخصًا، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن 16 مفقودًا.



شهادات الناجين

وفقًا لروايات الناجين، وقع الحادث بسرعة كبيرة. أحد أفراد الطاقم المصري قال: "كانت الأمواج عاتية بشكل غير طبيعي. ضربت المركب فجأة، مما تسبب في اهتزازه بعنف قبل أن ينقلب خلال دقائق قليلة." بينما وصفت سائحة بريطانية الموقف قائلة: "كنت في ظلام دامس، المياه أحاطت بي من كل مكان، لكن سترة النجاة أنقذتني."



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أحد السائحين الأجانب، وهو غواص محترف، أشار إلى أن الزوارق انقلبت في وقت قياسي، مما جعل الهروب صعبًا للغاية، وأضاف: "سمعت صراخًا من الكبائن التي امتلأت سريعًا بالماء."



تفاصيل الحادث

أبلغ مركز السيطرة بالبحر الأحمر عن استغاثة صدرت بعد انقلاب اللنش في منطقة شعب سطايح، على بعد 46 ميلًا بحريًا من الشاطئ. الحادث وقع بسبب موجة قوية ومفاجئة، وفق ما ذكر الناجون. الرحلة كانت مقررة أن تستمر حتى الجمعة، لكنها انتهت بشكل مأساوي.



جهود الإنقاذ

القوات البحرية، مدعومة بطائرة هليكوبتر ووحدة "الفرقاطة الفاتح"، بدأت عمليات الإنقاذ فور تلقي البلاغ. رغم الظروف الجوية السيئة، تمكنت الفرق من إنقاذ ركاب ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة، وسط جهود مكثفة للوصول إلى الناجين في المنطقة المعروفة بصعوبتها البحرية.



الحادث أثار صدمة كبيرة في مصر، حيث تعد منطقة مرسى علم وجهة سياحية بارزة، وتستقطب آلاف الزوار للتمتع بجمال البحر الأحمر وشعابه المرجانية الفريدة.