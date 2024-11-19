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ضجة كبيرة في ليبيا بعد هتافات باسم القذافي في ملعب طرابلس

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 09:01 قراءة: 1 د, 5 ث
      
اهتز مدرج ملعب طرابلس الدولي بهتافات الجمهور باسم الزعيم الراحل معمر القذافي في المباراة التي جمعت المنتخب الليبي بنظيره البنيني ردا على فشل فريقهم في التأهل لنهائيات كأس إفريقيا.

وفشل منتخب ليبيا في التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب عقب التعادل مع بنين سلبيا أمس الاثنين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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وعقب نهاية المباراة هتفت جماهير ليبيا في ملعب طرابلس الدولي تحية للرئيس الراحل معمر القذافي.

وتداول مغردون فيديو ظهرت من خلاله الجماهير وهي تهتف وتقول "الله ومعمر وليبيا وبس".

وأثار المشهد المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل المستخدمين بين متساءل عن السبب الذي دفع الجمهور يهتف باسم معمر القذافي من قلب العاصمة طرابلس وآخرين أجمعوا على أنها ردّة فعل للتعبير عن الغضب والشعور بالإحباط من مستوى الفريق وفشله للمرة السابعة على التوالي في التأهل للمسابقة بعد أن كان يتقدم الفرق المشاركة خلال فترة حكم القذافي.

واحتل المنتخب الليبي بعد التعادل السلبي مع ضيفه منتخب بنين المركز الأخير برصيد 5 نقاط.


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