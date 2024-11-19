ضجة كبيرة في ليبيا بعد هتافات باسم القذافي في ملعب طرابلس

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اهتز مدرج ملعب طرابلس الدولي بهتافات الجمهور باسم الزعيم الراحل معمر القذافي في المباراة التي جمعت المنتخب الليبي بنظيره البنيني ردا على فشل فريقهم في التأهل لنهائيات كأس إفريقيا.



وفشل منتخب ليبيا في التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب عقب التعادل مع بنين سلبيا أمس الاثنين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.





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وعقب نهاية المباراة هتفت جماهير ليبيا في ملعب طرابلس الدولي تحية للرئيس الراحل معمر القذافي.



وتداول مغردون فيديو ظهرت من خلاله الجماهير وهي تهتف وتقول "الله ومعمر وليبيا وبس".

#أوج #طرابلس

مقطع مرئي|| الجماهير الليبية تعبر عن دعمها وتأييدها للقائد الشهيد معمر القذافي، خلال مباراة منتخب #ليبيا أمام بنين، التي جرت على ملعب 11 يونيو، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.



وهتفت الجماهير خلال المباراة، التي كان حاضرًا فيها إبراهيم الدبيبة وعماد… pic.twitter.com/CT9tnlUS3c — أوج (@jana1964ly) November 19, 2024

وأثار المشهد المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل المستخدمين بين متساءل عن السبب الذي دفع الجمهور يهتف باسم معمر القذافي من قلب العاصمة طرابلس وآخرين أجمعوا على أنها ردّة فعل للتعبير عن الغضب والشعور بالإحباط من مستوى الفريق وفشله للمرة السابعة على التوالي في التأهل للمسابقة بعد أن كان يتقدم الفرق المشاركة خلال فترة حكم القذافي.



واحتل المنتخب الليبي بعد التعادل السلبي مع ضيفه منتخب بنين المركز الأخير برصيد 5 نقاط. وعقب نهاية المباراة هتفت جماهير ليبيا في ملعب طرابلس الدولي تحية للرئيس الراحل معمر القذافي.وتداول مغردون فيديو ظهرت من خلاله الجماهير وهي تهتف وتقول "الله ومعمر وليبيا وبس".وأثار المشهد المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل المستخدمين بين متساءل عن السبب الذي دفع الجمهور يهتف باسم معمر القذافي من قلب العاصمة طرابلس وآخرين أجمعوا على أنها ردّة فعل للتعبير عن الغضب والشعور بالإحباط من مستوى الفريق وفشله للمرة السابعة على التوالي في التأهل للمسابقة بعد أن كان يتقدم الفرق المشاركة خلال فترة حكم القذافي.واحتل المنتخب الليبي بعد التعادل السلبي مع ضيفه منتخب بنين المركز الأخير برصيد 5 نقاط.