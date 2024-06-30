صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37877 شخصا

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37877 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 43 شهيدا و 111 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".





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وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37877 شهيدا و 86969 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 268 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.