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جيش الاحتلال: لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة لبيوتهم

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 17:27 قراءة: 0 د, 53 ث
      
قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس إنه لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة التي تم إخلاؤها بعد 7 أكتوبر، بناء على الاعتبارات الأمنية والعملياتية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القرار جاء بناء على اعتبارات عسكرية وأمنية بحتة.

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وأوضح في بيانه أن المناطق التي يمكن العودة إليها عددها 18 من مسافة صفر إلى 4 كم عن الحدود مع غزة.

وذكر أن المناطق هي كرميا، إيريز، يد موردخاي، زيكيم، سديروت نير عام وميفالسيم، رعيم ونير إسحاق وغيرها.

وأوضح الجيش أنه "قام بصياغة موقف أمني لعودة السكان إلى بلدات الجنوب التي تم إخلاؤها في بداية الحرب، وفقا لتقييم الوضع الأمني ​​وبتوجيهات من المستوى السياسي".

وبين غالانت أن ذلك لا يعني "غياب تام للخطر" في ما يتعلق بسكان البلدات التي تبعد من 0 - 4 كيلومترات عن غزة، في إشارة لإمكانية تعرضهم لإطلاق صواريخ منحنية المسار من القطاع.

وأفاد في السياق بأن "خطط عودة السكان يجب أن تقرر بناء على مداولات شاملة بين قائد قيادة الجبهة الداخلية ورؤساء السلطات المحلية"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن توقيت عودة كل منطقة على حدة بناء على تقييم الوضع.


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