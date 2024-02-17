نادي بالستينو التشيلي يكرم الصحفي وائل الدحدوح

أهدى نادي بالستينو الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى التشيلي لكرة القدم وتأسس على يد مهاجرين فلسطينيين عام 1920، قميص الفريق للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.



وقال نادي بالستينو عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "تسلم الصحفي الفلسطيني الشهير وائل الدحدوح قميص فريقنا وعليه خريطة فلسطين التاريخية".





وأضاف: "وائل هو مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة. وقتلت زوجته وأطفاله في الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في الأسابيع الأخيرة. شكرا لك وائل على شجاعتك وإصرارك على تغطيتك".وكتب النادي: "#AntirePeople شكرا"، في إشارة إلى شعاره، الذي يحمل عنوان: "أكثر من فريق، شعب بأكمله".ويتكون شعار نادي بالستينو من ألوان العلم الفلسطيني، ويقدر أن أكثر من 500 ألف فلسطيني يعيشون في تشيلي.يذكر أن نادي بالستينو فاز بلقب بطل الدوري التشيلي مرتين خلال تاريخه الممتد لـ103 أعوام، وفاز بكأس تشيلي ثلاث مرات، آخرها في عام 2018.وفي عام 2014، تم تغريم النادي من قبل الاتحاد التشيلي لكرة القدم بسبب تغيير على ظهر قمصان اللاعبين إلى شكل الأراضي الفلسطينية قبل قيام دولة إسرائيل، وهي نفس الخريطة الموجودة على ظهر القميص الذي أهداه النادي لوائل الدحدوح.المصدر: "instagram/palestino"