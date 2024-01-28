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ألمانيا تبدأ اختبار نظام 4 أيام عمل في الأسبوع اعتبارا من 1 فيفري

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 12:52 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأنه اعتبارا من 1 فبراير، ستبدأ ألمانيا اختبار نظام أربعة أيام عمل في الأسبوع وسط أزمة تعصف في سوق العمل.

وقالت الوكالة أن السلطات الألمانية ستحول حوالي 45 شركة إلى هذا النظام من العمل، وسيتم الحفاظ على رواتب الموظفين.

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وأضافت: "البرنامج الذي يستمر 6 أشهر، ويبدأ في 1 فبراير، سيمنح مئات الموظفين يوم إجازة إضافي كل أسبوع مع الحفاظ على الأجر الكامل".

ونتيجة لهذه الدراسة، من المخطط معرفة ما إذا كانت النقابات العمالية على حق في أن "أسبوع الأربعة أيام عمل" يمكن أن يجعل الموظفين ليس فقط "أكثر صحة وسعادة"، ولكن أيضا أكثر إنتاجية.

ووصف العديد من المراقبين مؤخرا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (الاقتصاد الألماني) بأنه "رجل أوروبا المريض"، وهو تعبير استُخدم في أواخر تسعينيات القرن الماضي، بعد إعادة توحيد ألمانيا.

وتحاول الحكومة الألمانية خفض الإنفاق الحكومي بالإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات المزارعين الألمان، وإجبار الحكومة الألمانية على التراجع جزئيا عن قرارها، إلا أن اتحاد المزارعين الألمان اعتبر هذه الخطوة "غير كافية".


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