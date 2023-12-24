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مدفيديف يهنئ أوروبا بالأعياد: ما حالك؟ عيد ميلاد سعيد!

Publié le Dimanche 24 Decembre 2023 - 12:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
سأل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أوروبا عشية عيد الميلاد عن حالها، في ظل الغلاء وحشود اللاجئين الأوكرانيين الذين يمنحهم الساسة المنحلّون إعانات تفوق معاشات مواطنيهم.

وكتب مدفيديف على منصة "ْX": "أوروبا.. التضخم المستمر في الارتفاع وغياب النمو الاقتصادي ومقاطعة إمدادات الطاقة من روسيا وسوقها بالكامل، وحشود الأوكرانيين العاطلين عن العمل يترنحون في شوارع أوروبا ويحصلون على إعانات تفوق معاشات الأوروبيين، والساسة المنحلّون يصرخون مطالبين باستمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا حتى النصر".

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وأضاف: "مرحبا أوروبا! ماذا حل بك، هل أنت مريضة؟ عيد ميلاد سعيد!".


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