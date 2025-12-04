وزير التجارة يؤكد حرص الدولة على مساندة المؤسسات الناشطة في مجال زيت الزيتون والدور الهام للبحث العلمي في القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69316e3eea91d4.46951629_nhfpomjkleigq.jpg width=100 align=left border=0>

اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، حرص الدولة على مساندة المؤسسات الصغرى الناشطة في مجال زيت الزيتون سواء على مستوى الإنتاج او التحويل او التعليب او التصدير، مشددا على الدور الهام للبحث العلمي في هذا القطاع والذي يعتبر آلية لتحسين التصدير والرفع من مردويته.



وابرز عبيد، خلال اشغال الندوة الإقليمية الثانية حول آفاق تصدير زيت الزيتون والتمور المخصصة للاقليم الثالث، ان مرافقة المؤسسات تتم من خلال تكثيف برامج المتابعة والتأطير وتسهيل وصول هذه المؤسسات إلى الأسواق العالمية التقليدية والجديدة على حد السواء للمحافظة على ديمومة تواجد منتوج زيت الزيتون والتمور على المستوى الدولي.









كما ابرز أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة ومضاعفة المجهود والعمل بصفة جماعية لمواجهة لتحديات الراهنة وتحويلها إلى فرص جديدة للنهوض والتميز فضلا عن ضرورة تقاسم الأدوار والمسؤوليات في ظل مناخ تنافسي حادة، وفق بلاغ اصدرته وزارة التجارة الخميس.



واستعرض أصحاب المؤسسات المصدرة في قطاع الزيتون، بالمناسبة، أبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع ومن بينها المسائل التي تتعلق بشهادة المنشأ والتمويل وتطوير آليات التصدير إلى جانب بعض الصعوبات الإدارية التي تستوجب مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين وغيرها.



وفي ختام زيارته إلى ولاية سوسة، اطلع الوزير، بإحدى المؤسسات الرائدة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون، على سير عملها ومختلف مراحل الإعداد والتعليب والتسويق.



علما ان قطاع زيت الزيتون في تونس يتميز بانه منتوج استراتيجي في منظومة الاقتصاد الوطني، نظرا لقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية بفضل التنوع والجودة وسلاسل القيمة من جهة أخرى.

