البيت الأبيض يرسل مسؤولا أمريكيا كبيرا إلى إسرائيل لمنع اندلاع حرب وشيكة مع "حزب الله" اللبناني

أفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مصادر بأن كبير المستشارين في البيت الأبيض، عاموس هوشستاين، وصل إلى إسرائيل للتفاوض مع السلطات الإسرائيلية لتلافي الحرب مع لبنان.



وقال مسؤول إسرائيلي للبوابة إن هوشستاين وصل إلى تل أبيب بعد يوم آخر من الاشتباكات المتصاعدة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود.





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وأشار إلى أنه من المرجح أن يلتقي هوشستاين بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.



وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب تريد من الولايات المتحدة إقناع "حزب الله" دبلوماسيا بسحب وحدات النخبة التابعة له من الحدود مع إسرائيل.



ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله" اللبناني وتخلق ذريعة لبدء حرب واسعة النطاق مع لبنان، والتي بسببها يمكن أن تنجر الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل أعمق في الصراع الإقليمي.



وأضافت البوابة أن البيت الأبيض لم يعلق على هذه المعلومات حتى الآن.



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا كثيفا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وشن مقاتلو حزب الله اليوم الاثنين 40 هجوما على أهداف إسرائيلية في المناطق المحتلة في جنوب لبنان وكذلك في شمال إسرائيل كان أبرزها استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع حدب يارون وثكنة برانيت.