الحرب على غزة.. "الشفاء" منطقة موت ومعلومات جديدة عن قصف الحفل الإسرائيلي

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ44، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في القصف الذي استهدف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مجمع الشفاء الطبي في غزة أصبح "منطقة موت" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه واعتدائه على المرضى والأطباء.





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وفي الأثناء، صدر تحقيق أولي للشرطة الإسرائيلية بشأن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول يشير إلى أن



حزب الله يعلن تحقيق "إصابات مؤكدة" في 3 مواقع إسرائيلية



قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا 3 مواقع إسرائيلية في الضهيرة وجل العلام والجرداح وحققوا ما وصفها بـ"الإصابات المؤكدة".



من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مرغليوت والمنارة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.



وفي الأثناء، صدر تحقيق أولي للشرطة الإسرائيلية بشأن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول يشير إلى أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت إسرائيليين قرب ريعيم بغلاف غزة أثناء محاولة استهداف مسلحي حماس.قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا 3 مواقع إسرائيلية في الضهيرة وجل العلام والجرداح وحققوا ما وصفها بـ"الإصابات المؤكدة".من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مرغليوت والمنارة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.