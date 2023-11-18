الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 من ضباطه وجنوده في غزة

قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء 6 ضباط وجنود قتلوا في قطاع غزة.



وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أنه وبالإضافة إلى القتلى، تم الإعلان عن إصابة 8 جنود بجراح خطيرة في المعارك البرية في قطاع غزة.





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وتتراوح أعمار الضباط والجنود الذي لقوا مصرعهم في معارك غزة بين 19 و43 عاما ويحملون رتبا مختلفة بين رائد ونقيب ورقيب.



كما نشرت الدفاع الإسرائيلية صور وأسماء جنودها وضباطها القتلى على موقعها الرسمي.



وعقب الإعلان الجديد يرتفاع إجمالي الجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر، إلى 378.



ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء وصور كل الجنود الذين لقوا مصرعهم في المعارك.



وفي اليوم الـ43 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.



جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.