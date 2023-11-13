دعوات في أكبر دولة إسلامية إلى مقاطعة البضائع "الداعمة لإسرائيل"

دعا نشطاء إندونيسيون إلى مقاطعة ما يصفونها بالمنتجات الداعمة لإسرائيل، في بادرة إنسانية للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية في غزة، حسبما أفادت Republik.



وقد بدأت الدعوة إلى الحظر من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين في إندونيسيا وماليزيا. وقيل إنها تحظى أيضا بدعم أحزاب سياسية متعددة.





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وتشمل الشركات المدرجة في القائمة السوداء والتي لها علاقات مزعومة بإسرائيل، علامات تجارية بارزة مثل كوكا كولا وستاربكس وماكدونالدز وكنتاكي ونستله وIBM.



وقال أمين أك، عضو البرلمان الإندونيسي، لـRepublika يوم الأربعاء الماضي: "نحن في مجلس النواب نشجع حركة المقاطعة هذه للمنتجات الإسرائيلية لتصبح الموقف الرسمي للحكومة الإندونيسية الذي يجب أن تتبعه جميع الشركات والمجتمع".



ويدعو مؤيدو المقاطعة الناس إلى التوقف عن استهلاك البضائع "المرتبطة بإسرائيل" لصالح السلع المحلية.



وقال بوتو جولي أرديكا، وهو مسؤول كبير في وزارة الصناعة الإندونيسية: "ستكون هذه لحظة جيدة لتعزيز تشديد تدفق السلع المستوردة، وخاصة واردات بعض المنتجات".



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن سلاسل الوجبات السريعة الدولية مثل ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي وبيتزا هت وبرغر كينغ، فضلا عن شركة Grab لخدمات نقل الركاب، لاحظت بالفعل انخفاضا في العملاء والأرباح.



وفي وقت سابق، قام البرلمان التركي بإزالة منتجات كوكا كولا ونستله من مطاعمه بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل، وفقا لبيان للبرلمان.



وجاء في البيان: "تقرر عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والمقاهي في حرم البرلمان".