المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ينطلق في العمل بآلة جديدة لقياس كثافة العظام

انطلق، قسم أمراض المفاصل والروماتيزم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، في استغلال آلة جديدة لقياس كثافة العظام.



وتهدف هذه الخطوة النوعية الى تطوير خدمات المستشفى الجامعي، الهادي شاكر، وتحديث البنية التحتية والخدمات المتخصصة ودعم اللامركزية الصحية وتعزيز الاستقلالية الصحية لجهة صفاقس والمناطق المجاورة.









وستمكن هذه الالة من تسهيل التشخيص الدقيق لهشاشة العظام والكشف المبكر عن هذا المرض مما يسمح بالتدخل العلاجي الفوري وتقليل المضاعفات.



كما ستتم متابعة المرضى وتطوير المسار العلاجي عبر تقييم دوري لحالتهم الصحية اضافة الى تقليص آجال الانتظار ورفع طاقة استيعاب القسم وتخفيف الضغط على المواعيد.



وتقدر التكلفة الجملية للتجهيزات وتهيئة الوحدة بـ 800 ألف دينار بدعم من وزارة الصحة.