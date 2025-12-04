Babnet   Latest update 13:50 Tunis

المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ينطلق في العمل بآلة جديدة لقياس كثافة العظام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69317764710d61.81474631_kmpolhqifjegn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 12:57 قراءة: 0 د, 32 ث
      
انطلق، قسم أمراض المفاصل والروماتيزم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، في استغلال آلة جديدة لقياس كثافة العظام.

وتهدف هذه الخطوة النوعية الى تطوير خدمات المستشفى الجامعي، الهادي شاكر، وتحديث البنية التحتية والخدمات المتخصصة ودعم اللامركزية الصحية وتعزيز الاستقلالية الصحية لجهة صفاقس والمناطق المجاورة.



وستمكن هذه الالة من تسهيل التشخيص الدقيق لهشاشة العظام والكشف المبكر عن هذا المرض مما يسمح بالتدخل العلاجي الفوري وتقليل المضاعفات.

كما ستتم متابعة المرضى وتطوير المسار العلاجي عبر تقييم دوري لحالتهم الصحية اضافة الى تقليص آجال الانتظار ورفع طاقة استيعاب القسم وتخفيف الضغط على المواعيد.

وتقدر التكلفة الجملية للتجهيزات وتهيئة الوحدة بـ 800 ألف دينار بدعم من وزارة الصحة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319705


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:16
05:44
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
16°-11
17°-12
20°-13
21°-14
  • Avoirs en devises
    24603,5

  • (03/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41850 DT        1$ =2,94444 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :