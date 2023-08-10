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مصر.. التضخم يصل إلى مستويات غير مسبوقة

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 09:34 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع التضخم في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

...

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7%، وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو، وتراجع الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس 2022.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبرعلى قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.



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