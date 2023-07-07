خمسمائة من مرتزقة فاغنر يغادرون أفريقيا الوسطى إلى ليبيا

وكالات -

كشفت الصحيفة المحلية "أوبانغوي ميدياس" أن نحو 500 من مرتزقة جماعة فاغنر الشبه عسكرية الروسية يُرجح مغادرتهم جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ليبيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.









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وبحسب الصحيفة، بدأت عمليات المغادرة يوم الاثنين 3 يوليو واستمرت خلال الأيام القليلة الماضية.







كان رجال يفغيني بريغوجين، مؤسس فاغنر، قد غادروا مواقع مختلفة في شمال أفريقيا الوسطى، ولا سيما موين سيدو، وهي مدينة على الحدود مع تشاد.







لا يقدم الموقع الإخباري تقديراً لعدد القوات شبه العسكرية الذين غادروا بالفعل ، لكنه يستشهد بمصادر غربية تفيد بأن ما لا يقل عن 500 رجل غادروا جمهورية إفريقيا الوسطى للسفر إلى ليبيا ، وهي محطة وسيطة قبل الوصول أخيرًا إلى بيلاروسيا.







ويقدر المصدر نفسه أن مرتزقة فاغنر لا يزالون موجودين في الدولة الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية بنحو ألف ، حيث احتلت الجماعة ، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، ما لا يقل عن 47 موقعًا عسكريًا في الأشهر الأخيرة.







وتأتي مغادرة جمهورية إفريقيا الوسطى بعد الأزمة الناجمة عن تحريض رجال بريغوزين في يونيو ضد القوات المسلحة النظامية الروسية ، مع محاولة انقلاب محتملة تم تجنبها في اللحظة الأخيرة باتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ، والذي توقع بين أمور أخرى دمج المرتزقة في صفوف جيش موسكو.







في 26 يونيو ، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن فاغنر سيواصل العمل في مالي وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تقوم القوات شبه العسكرية الروسية بوظيفة المدربين الرسمية.







في غضون ذلك ، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، سيرسل مبعوثه الخاص إلى بنغازي ، عاصمة إقليم برقة شرق ليبيا ، للتباحث مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المعلن من جانب واحد ، خليفة حفتر ، "مخاوفه" بشأن الوضع الذي تواجهه شركة فاغنر شبه العسكرية الخاصة ، في أعقاب الفتنة المسلحة في 24 يونيو الماضي، بحسب تصريحات مسئول ليبي رفيع المستوى لصحيفة "الجارديان" البريطانية، لذلك يعتزم الكرملين طمأنة خليفة حفتر ، الذي يسيطر على منطقة شاسعة في شرق ليبيا ، بأن أكثر من 2000 مقاتل وفني من فاجنر سيبقون في البلاد.







وأضاف المسؤول الليبي أن المبعوث الروسي كان سيطمئن حفتر بأنه "لن تكون هناك مشاكل: قد تكون هناك بعض التغييرات في الأعلى ، لكن الآلية ستبقى على حالها: مقاتلون في الميدان ، رجال أعمال في دبي ، اتصالات وموارد من أجل ليبيا ".







وتأتي هذه التطمينات بعد تساؤلات أثارتها الفتنة المسلحة التي شنتها جماعة فاغنر في 24 يونيو الماضي. في الواقع ، منذ ذلك الحين ، تساءل الكثيرون عن مستقبل العديد من مقاتلي الشركة ، خاصة في إفريقيا ، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي في 30 يونيو الماضي بشأن حقيقة أن أي قرار يتعلق بوجود مقاتلات فاغنر في مختلف البلدان يعود الأمر إلى الحكومات المعنية التي وقعت عقودًا معها.



علاوة على ذلك ، وفقًا للخبراء ، فإن الرحيل المحتمل لمقاتلي فاغنر من إفريقيا سيكون غير متوقع ، نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي يعزوها بوتين إلى التأثير الجيوسياسي لموسكو في القارة ، وخاصة في ليبيا. (نوفا)