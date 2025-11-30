منوبة: المصادقة على القائمات الاسمية المنتفعة بالمساكن الاجتماعية بالفجة وقريبا توزيع المساكن الفردية
صادقت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية منوبة مؤخرا على القائمة الاسمية للمترشحين المنتفعين بمشروع المساكن الاجتماعية "الرياض" بالفجة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات والترتيبات قبل المرور إلى مرحلة تسليم المساكن الفردية في مرحلة أولى، وفق ما أفاد به والي الجهة محمود شعيب في تصريح لصحفية /وات/ اليوم الأحد.
617 مسكنا فرديا جاهزا للتسليم قريبا
وأضاف الوالي أن 617 مسكنا فرديا أصبحت جاهزة في أغلبها، فيما تتواصل بعض أشغال التهيئة الخارجية للمساكن المتبقية. كما تم استكمال تجارب الربط بالماء والكهرباء والشبكات العمومية، وستكون المساكن جاهزة للتوزيع في الآجال القريبة.
930 مسكنا جماعيا في انتظار استكمال الأشغالكما صادقت اللجنة على القائمة الاسمية للمنتفعين بالمساكن الجماعية، وعددها 930 مسكنا، في انتظار استكمال أشغال القسط المتعطل (210 مساكن)، الذي بلغ حاليا مرحلة إسناد الصفقة، وسط تأكيد على حرص اللجنة الجهوية ولجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي بوزارة التجهيز على التسريع في إنهاء الأشغال.
مراجعة شاملة للملفات منذ 2021 واعتماد معايير شفافةوأوضح والي الجهة أن اللجنة الجهوية قامت بـ مراجعة شاملة للقائمات المعلنة في 2021، وإعادة إنجاز بحوث اجتماعية لجميع المترشحين لضمان اعتماد معايير الشفافية وتوجيه المساكن إلى مستحقيها الفعليين.
وشملت العملية:
* التثبت من المعطيات الواردة بالملفات
* المراجعة الميدانية والإدارية
* التأكد من استيفاء الشروط القانونية والاجتماعية
* دراسة جميع الطعون والاعتراضات
قرعة علنية وتوقيع العقود قبل التوزيع النهائيوأشار الوالي إلى أن المصادقة النهائية ستعقبها قرعة علنية لتوزيع المساكن بحضور عدلي تنفيذ، يليها إبرام العقود، في انتظار الإعلان عن موعد التوزيع قريبا.
1547 مسكنا بكلفة تناهز 97 مليون ديناريُذكر أن المشروع يتضمن:
* 1547 مسكنا فرديا وجماعيا
* كلفة جملية تقدّر بـ 97 مليون دينار
* تمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية
وقد بلغ عدد المطالب المستجيبة للشروط 5248 مطلبا من مجموع 11.102 مطلبا مقدما للانتفاع بالمشروع.
