منوبة: المصادقة على القائمات الاسمية المنتفعة بالمساكن الاجتماعية بالفجة وقريبا توزيع المساكن الفردية

صادقت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية منوبة مؤخرا على القائمة الاسمية للمترشحين المنتفعين بمشروع المساكن الاجتماعية "الرياض" بالفجة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات والترتيبات قبل المرور إلى مرحلة تسليم المساكن الفردية في مرحلة أولى، وفق ما أفاد به والي الجهة محمود شعيب في تصريح لصحفية /وات/ اليوم الأحد.



617 مسكنا فرديا جاهزا للتسليم قريبا



930 مسكنا جماعيا في انتظار استكمال الأشغال



مراجعة شاملة للملفات منذ 2021 واعتماد معايير شفافة



قرعة علنية وتوقيع العقود قبل التوزيع النهائي



1547 مسكنا بكلفة تناهز 97 مليون دينار



وأضاف الوالي أنأصبحت جاهزة في أغلبها، فيما تتواصل بعض أشغال التهيئة الخارجية للمساكن المتبقية. كما تم، وستكون المساكن جاهزة للتوزيع في الآجال القريبة.كما صادقت اللجنة على، وعددها، في انتظار استكمال أشغال، الذي بلغ حاليا مرحلة، وسط تأكيد على حرص اللجنة الجهوية ولجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي بوزارة التجهيز على التسريع في إنهاء الأشغال.وأوضح والي الجهة أن اللجنة الجهوية قامت بـ، وإعادة إنجازلضمان اعتماد معايير الشفافية وتوجيه المساكن إلىوشملت العملية:الواردة بالملفات* التأكد من* دراسةوأشار الوالي إلى أن المصادقة النهائية ستعقبهابحضور عدلي تنفيذ، يليها، في انتظار الإعلان عن موعد التوزيع قريبا.يُذكر أن المشروع يتضمن:فرديا وجماعيا* تمويل مشترك بينوقد بلغ عدد المطالب المستجيبة للشروطمن مجموعمقدما للانتفاع بالمشروع.