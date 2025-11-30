تظاهرة حول ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر الغذائي بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c30d92c7639.42761361_qnlgpkfhoejmi.jpg width=100 align=left border=0>

انتظمت بدار الأصرم بالمدينة العتيقة ، تونس العاصمة ، تظاهرة حول ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر الغذائي،تحت إشراف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس،لطفي الدشراوي



وأكد المشاركون على أهمية هذه التظاهرة كفضاء لتبادل الخبرات، والتوعية بضرورة الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة وعدالة، خاصة أمام تحديات الأمن الغذائي في المدن





وتتواصل التظاهرة إلى غاية الأحد ، حيث تتضمن جولات تراثية غذائية في المدينة العتيقة،واستكشاف تجارب الفلاحة الحضرية الناجحة،وعرضا علميا للمعهد الوطني للتغذية،بالاضافة الى ورشات عمل لتطوير النظام الغذائي المحلي المستدام



حضر الافتتاح رئيس جمعية نوماد 08، وممثل مرصد السيادة الغذائية، وممثل عن المعهد الوطني للتغذية ،وإطارات بلدية تونس، الى جانب عديد الأكاديميين، ونشطاء في البيئة

