يوم دام في مدن أميركية.. قتلى وجرحى جراء إطلاق نار

وكالات -

قتل 6 أشخاص وأصيب آخرين بجروح في إطلاق نار وقع في مدن أميركية عدة، حسبما ذكرت الشرطة.



وعثر على 3 أشخاص قتلى على الأقل، ويعتقد أن 5 آخرين على الأقل أصيبوا، حسبما ذكرت الشرطة الأميركية في ولاية ميزوري أثناء التحقيق في حادثي إطلاق نار، أسفرا عن العديد من الضحايا في نفس المنطقة بمدينة كانساس سيتي، الأحد.





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