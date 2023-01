ستيفن سبيلبرغ يحصد إحدى أهم جوائز "غولدن غلوب" هذا العام

حصد الأمريكي ستيفن سبيلبرغ لقب أفضل مخرج في حفل جوائز "غولدن غلوب" الذي عقد في هوليوود مؤخرا.



وحصل سبيلبرغ على الجائزة عن فيلمه The Fabelmans الذي يروي قصة شاب أمريكي كان يحلم بالعمل في مجال إخراج الأفلام في ستينيات القرن الماضي، وحقق حلمه رغم العديد من الصعوبات.



وتنافس على اللقب في هذه الدورة من المسابقات أيضا: جيمس كاميرون عن فيلم Avatar 2، وباز لورمان عن فيلم "Elvis"، والثنائي الإبداعي، دانيال شاينرت ودان كوان عن فيلم " Everything Everywhere All At One".



وكان سبيلبرغ قد رشّح 13 مرة للفوز بجائزة "غولدن غلوب" للإخراج، وحصد هذا اللقب مرتين حتى الآن.



وتعتبر جوائز "غولدن غلوب" من أهم الجوائز العالمية التي يطمح الفنانون ومخرجو السينما والأفلام للحصول عليها كل سنة، وتعقد مسابقاتها عادة في شهر يناير من كل عام.