الولايات المتحدة.. 46 قتيلا على الأقل في أسوأ عاصفة ثلجية تضرب البلاد

وكالات - أدت عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة إلى مقتل 46 شخصا على الأقل، كما حوصر بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلج المتراكم، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف.



ووفقا لإحصاء أجرته شبكة NBC news، فقد توفي 46 شخصا في 12 ولاية أمريكية، هي كولورادو وإلينوي وكنساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن.



وكان نطاق العاصفة غير مسبوق تقريبا، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك.



وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن حوالي 60٪ من سكان الولايات المتحدة تلقوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون المستوى الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.



كما تم إلغاء أكثر من 3300 رحلة طيران محلية ودولية اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد، مع تأجيل أكثر من 11000 رحلة، وفقا لموقع التتبع "فلايت أوير".



قال خبراء أرصاد إن إعصار قنبلة (عندما ينخفض الضغط الجوي بسرعة كبيرة في عاصفة قوية) نشأ بالقرب من البحيرات العظمى، ما أثار عاصفة ثلجية، بما في ذلك رياح عاتية وثلوج.



