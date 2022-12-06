المنتخب البرتغالي يتجاوز مطب سويسرا بفوز كبير ويضرب موعداً مع المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم

حقق المنتخب البرتغالي فوزاً كبيراً على منتخب سويسرا 6-1 اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم.





..



.

وسجل كل من غونسالو راموس (18 و51 و67) وبيبي (34) ورافاييل غيريرو (56) ورفائيل لياو (90+2) أهداف البرتغال فيما كان هدف سويسرا الوحيد في الدقيقة 58 بواسطة مانويل أكانجي.ويواجه المنتخب البرتغالي في ربع النهائي المنتخب المغربي الذي سطر تأهلاً تاريخياً بإزاحته للمنتخب الإسباني بركلات الترجيح 3-صفر بعد نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.