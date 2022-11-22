تنديد غربي واسع بعد إعلان إيران عن زيادة تخصيب اليورانيوم

وكالات - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة بمجمع فوردو النووي، في خطوة قوبلت بتنديد غربي واسع.





..



.

.. ...

إدانة غربية

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانا تقدم فيه عددا من التفاصيل:قال المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، إن إيران بدأت إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في مجمع فوردو النووي، ليضاف ذلك إلى الإنتاج في نطنز منذ أبريل 2021".إيران تخطط أيضا "لتوسيع كبير في إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب، إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة أو ما يصل إلى 20 في المئة، في فوردو".أضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستبلغ إيران بنيتها زيادة وتيرة عمليات التحقّق وكثافتها" في فوردو.وفي المجمع الآخر، في نطنز، "تواصل (إيران) تعزيز نشاطات التخصيب" وتخطط الآن لإنشاء مبنى إنتاج ثانٍ.نددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الثلاثاء بخطط إيران لتوسيع برنامجها النووي بعد أنقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنإيران تخصب اليورانيوم مع خطط لتوسيع التخصيب في محطتين.وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان، مشترك قدمته الحكومة البريطانية إن "خطوة إيران تحد لنظام حظر الانتشار العالمي. كما أن هذه الخطوة التي تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار (النووي)، ليس لها أي مبرر مدني ذي مصداقية".عبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" الثلاثاء بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي وتطوير قدراتها الصاروخية البالستية.