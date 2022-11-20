لقاء ثلاثي يجمع تبون والسيسي وعبد الله الثاني على هامش كأس العالم في قطر

وثقت عدسات المصورين يوم الأحد لقاء ثلاثيا جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.





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كما التقطت عدسات الكاميرا خلال فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر يوم الأحد، لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ووثق مقطع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يتبادل الحديث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وانطلقت الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية.وافتتح تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، منافسات نهائيات كأس العالم 2022.وقال أمير قطر خلال كلمة الافتتاح، "إنني من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022".وأضاف: "سوف يجتمع الناس على اختلاق أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم على اختلافها في قطر".