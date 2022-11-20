الرئيس تبّون يصل الدوحة لحضور افتتاح كأس العالم


Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 - 11:56 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وصل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون،أمس السبت إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة وكان في استقباله الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر .
وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في فعاليات افتتاح كأس العالم وحضور المباراة الافتتاحية التي تجمع البلد المضيف قطر والاكوادور.


وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجه إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم.
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كما وصل فجر اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قطر ، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.
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ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم انطلاقة الحدث الأبرز في كرة القدم عندما تفتتح منافسات كأس العالم 2022 في قطر بمباراة المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري على ملعب استاد البيت بمدينة الخور.

ويفتتح مونديال 2022 بمواجهة تاريخية هي المشاركة الأولى للمنتخب القطري في نهائيات كأس العالم، وقد تأهل باعتباره ممثل البلد المضيف، بينما تعود الإكوادور للمونديال بعد غياب 8 أعوام.

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