تخمة البرامج الرياضية و سباق الاثارة و المزايدات

بقلم الأستاذ بولبابه سالم





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تعددت البرامج الرياضية في الإذاعات المرئية و المسموعة التونسية قبل كأس العالم بقطر ، و عوضت البرامج السياسية التي نقص جمهورها لاسباب يطول شرحها و ليست خافية على احد .و لزيادة نسبة المتابعة في ظل التنافس بينها أصبحت العنتريات و الإثارة و المزايدات ورقة لزيادة نسبة المشاهدة و جلب المستشهرين . و لا احد ينكر حجم جمهور الرياضة الذي توزع بين بلاتوات متعددة اضافة الى شبكات القنوات الرياضية المعروفة ، لذلك من حق تلك البرامج جلب التمويلات الضرورية لتأثيث برنامجها و خلاص فيالق المحللين و حتى الضيوف الذين يقدمون خدماتهم في مثل هذه المواعيد.لكن و ان كانت القنوات الدولية تبحث عن الكفاءات التي تقدم الاضافة و تملك تاريخا ناصعا في مسيرتها الرياضية و نتابع في هذا الخصوص وجوها تونسية أثبتت جدارتها و شدت انتباه الناس بموضوعيتها و مهنيتها فإن البرامج الرياضية في تونس (مع استثناءات قليلة) تخضع للعلاقات الشخصية و الولاءات و الصداقة حتى تحولت جلسات المقاهي الى الاستوديوهات الاذاعية و التلفزية .و لاحظ الجميع الاختيار حسب الولاء الى جمعيات بعينها وهي الفرق الاربع الكبرى في تونس لضمان متابعة حماهيرهم فاصبح كل "محلل" يدافع عن جمعيته بدل البحث عن الحقيقة و افادة المشاهدين. صرنا نتابع كل شيء عدى الحديث في الرياضة .تصفية حسابات و احقاد و اتهامات و احندات تخضع لاملاءات الممولين ،، صرنا نتابع كل شيء إلا كرة القدم .ما لم أفهمه هو لماذا يبدو بعض مقدمو تلك البرامج متشنجين على خلاف بقية البرامج الرياضية في القنوات الدولية .و لماذا تغيب الطرافة و الابتسامة و الروح الرياضية ؟