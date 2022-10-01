الولايات المتحدة تنفي وجود أي علاقة لها بحادث "السيل الشمالي"

وكالات - نفت الولايات المتحدة وجود أي علاقة لها بحادث تسرب الغاز من خطوط الأنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.





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وقال نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة: "أود أن أقول بوضوح، إن الولايات المتحدة تنفي نفيا قاطعا أي علاقة لها بهذا الحادث، ونحن نرفض أي ادعاءات بعكس ذلك".وأشار إلى أن "التحقيق مستمر، والولايات المتحدة تقدم الدعم للدول الأوروبية في إجراء هذا التحقيق المهم".وأضاف أنه "قد يستغرق بعض الوقت، ولكن من أجل البحث عن الحقيقة لا ينبغي الاستعجال".ومساء الاثنين، أعلن مشغل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم إيه جي” انخفاض الضغط في خط الأنابيب “السيل الشمالي-1″، وهو مسار يتم ضخ الغاز عبره من روسيا إلى أوروبا، وفي نفس اليوم تم الإعلان عن انخفاض الضغط أيضا في “السيل الشمالي-2″، وهو مسار جاهز كي يتم ضخ الغاز عبره لكن لا يتم ذلك بعد أن تخلت ألمانيا عن المشروع وأوقفت إجراءات المصادقة.وأفاد مصدر في شركة “نورد ستريم” أن الحادثة في “السيل الشمالي-2” وقعت في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك جنوب شرق بورنهولم، وبعد ذلك أفادت الهيئة البحرية الدنماركية، بوجود تسرب للغاز بالقرب من جزيرة بورنهولم.