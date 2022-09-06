بايدن يصف متظاهرا "بالأحمق".. فيديو

ظˆظƒط§ظ„ط§طھ - نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد المعترضين على خطابه في ولاية ويسكونسن بمناسبة عيد العمال "بالأحمق".





وبينما كان بايدن يقول: "نحن في حالة صراع من أجل روح أمريكا"، بدأت الصيحات تتعالى في القاعة من أحد المعارضين لبايدن.وخاطب الرئيس الأمريكي مؤيديه "دعوه وشأنه، لكل فرد الحق في أن يكون أحمقا".وتبين أن المواطن الذي كان يقاطع بايدن هو من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كان يردد شعاره الانتخابي من عام 2016 "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".وخلص بايدن إلى أن "الجمهوريين المرددين لهذا الشعار والرجل الذي تم اصطحابه إلى الخارج يدمرون الديمقراطية".