"بلومبيرغ": الوليد بن طلال استثمر نصف مليار دولار في شركات روسية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 22:48قراءة: 0 د, 55 ث
      
وكالات - ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، استثمر أكثر من 500 مليون دولار في شركات روسية في الأيام التي أعقبت انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وحصلت شركة الاستثمار التابعة للأمير الوليد "مجموعة المملكة القابضة" على إيصالات إيداع صادرة عن شركات "غازبروم" "Lukoil PJSC" و"Rosneft PJSC" الروسية في فبراير، وفقا لإفصاح المجموعة للبورصة السعودية.

ولم يتم إعطاء تواريخ محددة للاستثمارات، ولم ترد الشركة السعودية على أسئلة "بلومبيرغ" حول ما ما إذا كانت لا تزال تملك الأصول، إذ انخفضت قيمة جميع إيصالات الإيداع.


والوليد بن طلال حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة، واحد من أغنى الرجال في البلاد وأكثر المستثمرين الدوليين شهرة.
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وفي الآونة الأخيرة استحوذ صندوق الثروة السيادي للمملكة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حصة تبلغ 16.9 ٪ في شركة المملكة القابضة بما يعادل 1.5 مليار دولار.

كما احتُجز الأمير الوليد في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية في العام 2017 مع أمراء آخرين ومسؤولين حكوميين في إطار تحقيق مكافحة الفساد.

ولكن الأمير الثري لم يواجه أي اتهامات بشكل رسمي، وأطلق سراحه بعد 83 يوما من احتجازه بعد أن توصل إلى "تفاهم مؤكد" مع الحكومة لم يكشف عن فحواه.

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