مصر تحقق صادرات قياسية من البطاطا الزراعية فى 6 شهور


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 07:30قراءة: 1 د, 6 ث
      
وكالات - بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 22 يونيو العام الحالي، حوالي 3 ملايين و759 ألفا و431 طنا من المنتجات الزراعية، وحققت صادرات البطاطا أرقاما قياسية.


وتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، تقريرا حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة المذكورة من المنتجات الزراعية، جاء فيه.

1- صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير وحتى الآن بأسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.


2- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و540 ألفا 598 طنا.
..



3- تصدير 185 ألفا و306 أطنان بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

4- العنب فى المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألفا و944 طنا.

5- احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 74 ألفا و409 أطنان.

6- احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 ألفا و441 طنا.

7- احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 31 ألفا و778 طنا.

8- جاء فى المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19ألفا و425 طنا.

9- حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و921 طنا.

10- الجوافة فى المركز العاشر للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 6927 طنا.

11ـ البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 6456 طنا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251312



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 14 أوت 2022 | 16 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:14 16:10 12:31 05:35 03:59
Babnet
32°
Babnet37°Babnet% 33:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2840°-2938°-2844°-3039°-29
  • Avoirs en devises
    23854,1

  • (12 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22916 DT        1$ =3,12660 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 aout)   300,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   