انهيار منجم فحم في شمال المكسيك ومحاصرة 9 عمال داخله

وكالات - أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انهيار منجم فحم بولاية كولا شمال البلاد، مشيرا إلى أن هناك حوالي 9 عمال تحت الأنقاض.
وقال أوبرادور عبر "تويتر": "تعرض منجم فحم في سابيناس في كواويلا لانهيار، ما أدى إلى فيضان في منطقة أديت، ويبدو أن 9 من عمال المناجم محاصرين".
وبدأت السلطات عملية بحث وإنقاذ شملت عشرات الأشخاص وأربعة أطقم كلاب من وزارة الدفاع.
وقال أوبرادور عبر "تويتر": "تعرض منجم فحم في سابيناس في كواويلا لانهيار، ما أدى إلى فيضان في منطقة أديت، ويبدو أن 9 من عمال المناجم محاصرين".
وبدأت السلطات عملية بحث وإنقاذ شملت عشرات الأشخاص وأربعة أطقم كلاب من وزارة الدفاع.
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