انهيار منجم فحم في شمال المكسيك ومحاصرة 9 عمال داخله

وكالات -

وقال أوبرادور عبر "تويتر": "تعرض منجم فحم في سابيناس في كواويلا لانهيار، ما أدى إلى فيضان في منطقة أديت، ويبدو أن 9 من عمال المناجم محاصرين".وبدأت السلطات عملية بحث وإنقاذ شملت عشرات الأشخاص وأربعة أطقم كلاب من وزارة الدفاع.