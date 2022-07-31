من هي ديبي هيويت التي احتضنت صلاح بعد لقاء مانشستر سيتي

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وصنع صلاح الهدف الأول وسجل الثاني، لينال تهنئة خاصة من ديبي هيويت، رئيسة اتحاد الكرة الإنجليزي، التي احتضنته بحرارة خلال حفل توزيع الميداليات.وخلال مرور صلاح أمام ديبي هيويت لحصوله على ميداليته، قامت رئيسة الاتحاد الإنجليزي باحتضان النجم المصري، الذي بادلها الأمر نفسه.وديبي هيويت هي سيدة أعمال وشخصية رياضية بريطانية معروفة، أصبحت في يناير 2022، أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي تأسس قبل 158، وذلك خلفا للرئيس المؤقت للاتحاد بيتر ماكورميك، الذي تولى المنصب بعد استقالة رئيس الاتحاد السابق جريج كلارك في نوفمبر 2020.وحصلت ديبي هيويت في العام 2011، على وسام الإمبراطورية البريطانية لخدمات الأعمال والقطاع العام.