القضاء البرازيلي يأمر بحظر تطبيق "تلغرام"


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 06:09قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - حكم قاض بالمحكمة العليا في البرازيل، يوم الجمعة، بحظر تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام" في جميع أنحاء البلاد، ليمنع بذلك إحدى قنوات الاتصال المفضلة للرئيس جاير بولسونارو.

...

وبرر القاضي ألكسندر دي موريس قرار الحظر الفوري للتطبيق بفشل الشركة المالكة في الامتثال لأوامر السلطات البرازيلية بإزالة الرسائل التي تبين أنها تحتوي على معلومات مضللة.

وصدر الحكم يوم الخميس ونُشر يوم الجمعة على موقع المحكمة العليا، حيث كتب موريس في حيثيات القرار: "عدم احترام تلغرام للقانون البرازيلي وفشلها المتكرر في الامتثال لعدد لا يحصى من قرارات المحاكم يتعارض تماما مع سيادة القانون".
..


وقال القاضي إن الشركة رفضت مرارا الامتثال لأحكام وطلبات الشرطة والمحكمة الانتخابية العليا والمحكمة العليا ذاتها، مضيفا أن ذلك يشمل تحقيقا أمرت به المحكمة العليا في مزاعم ضد إدارة بولسونارو باستخدام قنوات اتصال رسمية لنشر معلومات مضللة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243014



  4.54% (467128 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 19 مارس 2022 | 16 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:32 15:53 12:34 06:25 04:58
Babnet
14°
Babnet16°Babnet% 88:الرطــوبة
تونــسBabnet12°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1214°-1117°-1016°-1017°-10
  • Avoirs en devises
    23356,3

  • (18 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26352 DT        1$ =2,97460 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 mars)   629,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   