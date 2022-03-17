زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا تتقدم بشكل صعب للغاية


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 06:24قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أن المفاوضات بين موسكو وكييف حول التسوية في أوكرانيا تحقق تقدما "صعبا للغاية".

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وقال زيلينسكي في تصريح لشبكة "إن بي سي" إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ما زالت مستمرة وتتقدم بصعوبة كبيرة".

وكان رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي أعلن أن المفاوضات تجرى بصعوبة وبطء.
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وأضاف: "بالطبع نريد أن يجري كل ذلك بشكل أسرع، وهذا هو السعي الخالص من الجانب الروسي، نريد تحقيق السلام بأسرع ما يمكن".

وذكر أن "الهدف الرئيسي للمفاوضات يتمثل في إيجاد من بين العدد الهائل من القضايا المعقدة تلك التي يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها والاعتماد عليها ووضع هذه القضايا المشتركة على جدول الأعمال، وبالتالي التحرك تدريجيا - خطوة بخطوة - نحو النتيجة وهي إبرام سلام يناسب شعبينا"

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