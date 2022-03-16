تونس في المرتبة 76 في مؤشر القوة الناعمة الدولي

تصدرت الولايات المتحدة دول العالم في مؤشر القوة الناعمة للعام 2022. وجاءت تونس في المركز 76 عالميا ، فيما حلّت روسيا في المركز التاسع.
وكسبت تونس 8 مراكز في مؤشر القوة الناعمة الذي يعدّه موقع “براند ديراكتوري” المتخصّص. بحلولها في المرتبة الـ76، بدلا من الـ84 في 2021.
وعلى المستوى العربي، حلّت الإمارات في المركز العاشر عالميا والأول عربيا. فيما جاءت الجزائر في المركز الـ75 عالميا.
ويعتمد ترتيب الدول في المؤشر على عدّة معايير سياسية وثقافية على غرار العلاقات الدولية، وسمعة البلاد، والتجارة، والتربية والعلوم، ومدى التحكّم في وباء كورونا أيضا.
وكسبت تونس 8 مراكز في مؤشر القوة الناعمة الذي يعدّه موقع “براند ديراكتوري” المتخصّص. بحلولها في المرتبة الـ76، بدلا من الـ84 في 2021.
وعلى المستوى العربي، حلّت الإمارات في المركز العاشر عالميا والأول عربيا. فيما جاءت الجزائر في المركز الـ75 عالميا.
ويعتمد ترتيب الدول في المؤشر على عدّة معايير سياسية وثقافية على غرار العلاقات الدولية، وسمعة البلاد، والتجارة، والتربية والعلوم، ومدى التحكّم في وباء كورونا أيضا.
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