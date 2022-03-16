تونس في المرتبة 76 في مؤشر القوة الناعمة الدولي


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 06:55قراءة: 0 د, 29 ث
      
تصدرت الولايات المتحدة دول العالم في مؤشر القوة الناعمة للعام 2022. وجاءت تونس في المركز 76 عالميا ، فيما حلّت روسيا في المركز التاسع.

...

وكسبت تونس 8 مراكز في مؤشر القوة الناعمة الذي يعدّه موقع “براند ديراكتوري” المتخصّص. بحلولها في المرتبة الـ76، بدلا من الـ84 في 2021.

وعلى المستوى العربي، حلّت الإمارات في المركز العاشر عالميا والأول عربيا. فيما جاءت الجزائر في المركز الـ75 عالميا.
..


ويعتمد ترتيب الدول في المؤشر على عدّة معايير سياسية وثقافية على غرار العلاقات الدولية، وسمعة البلاد، والتجارة، والتربية والعلوم، ومدى التحكّم في وباء كورونا أيضا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242816



  3.90% (401537 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 16 مارس 2022 | 13 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:29 15:51 12:35 06:29 05:03
Babnet
14°
Babnet18°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1319°-1316°-1314°-1314°-12
  • Avoirs en devises
    23315,0

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,24968 DT        1$ =2,97226 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   944,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   