لماذا تسلمت زوجة محمد صلاح جائزة القدم الذهبية نيابة عنه رغم تواجده؟

وكالات -

وأثار استلام زوجة محمد صلاح للجائزة نيابة عنه رغم تواجده خلال حفل توزيع الجائزة العديد من التساؤلات في أذهان مشجعي كرة القدم حول السبب في ذلك.وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن هذا التصرف جاء بناء على قرار ورغبة من محمد صلاح لتكريم زوجته.وعنونت الصحيفة المصرية: "محمد صلاح يكرم زوجته ويقرر تسلمها جائزة القدم الذهبية نيابة عنه".وتقدم جائزة القدم الذهبية سنويا، للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.وترك محمد صلاح آثار قدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في منتزه "بروميناد الأبطال" الشهير في مونتي كارلو بموناكو.