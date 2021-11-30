لماذا تسلمت زوجة محمد صلاح جائزة القدم الذهبية نيابة عنه رغم تواجده؟

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 18:48 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - خطفت ماجي صادق زوجة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأضواء بعدما تسلمت جائزة القدم الذهبية نيابة عنه رغم حضوره الحفل الذي استضافته إمارة موناكو الفرنسية، أمس الاثنين.

وأثار استلام زوجة محمد صلاح للجائزة نيابة عنه رغم تواجده خلال حفل توزيع الجائزة العديد من التساؤلات في أذهان مشجعي كرة القدم حول السبب في ذلك.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن هذا التصرف جاء بناء على قرار ورغبة من محمد صلاح لتكريم زوجته.

وعنونت الصحيفة المصرية: "محمد صلاح يكرم زوجته ويقرر تسلمها جائزة القدم الذهبية نيابة عنه".

وتقدم جائزة القدم الذهبية سنويا، للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.

وترك محمد صلاح آثار قدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في منتزه "بروميناد الأبطال" الشهير في مونتي كارلو بموناكو.




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