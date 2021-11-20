البحرية الإيرانية تعلن احتجازها سفينة أجنبية في الخليج محملة بالوقود المهرب

Publié le Samedi 20 Novembre 2021 - 09:45 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - نقلت مواقع إخبارية إيرانية عن البحرية الإيرانية قولها اليوم السبت إنها أوقفت سفينة أجنبية في الخليج تهرب السولار.

وذكرت وكالة "مهر" أن قوة من مشاة البحرية الإيرانية سيطرت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن العقيد أحمد حاجيان قائد غواصة "ذو الفقار 412" في بارسيان قوله: "بعد عملية مراقبة استخباراتية، تمكنت مشاة البحرية من الاستيلاء على سفينة أجنبية، على متنها 11 شخصا من أفراد الطاقم".

وأضاف: "بعد تفتيش السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب وتم اقتياد جميع أفراد الطاقم إلى مدينة بارسيان لإخضاعهم للإجراءات القانونية هناك".

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