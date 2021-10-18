ما هي مجموعة "فاغنر" الروسية التي تنخرط في عدد من النزاعات العسكرية؟

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 20:24قراءة: 0 د, 15 ث
فرانس 24 - لا يتجاوز عدد أفرادها بضعة آلاف، إلا أنها قادرة على قلب الموازين خلال النزاعات... ظهرت مجموعة فاغنر قبل ست سنوات إلى جانب الانفصاليين في أوكرانيا، ثم شاركت في الحرب السورية، والنزاع الدائر في ليبيا وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، ومؤخرا بدأت تلعب دورا في مالي.... فيديو



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