وزارة البترول المصرية تعلن بدء تشييد خط للغاز في الصحراء الغربية

فرانس 24 - أفادت وزارة البترول المصرية في صفحتها على موقع فيسبوك السبت أن مصر بدأت في تشييد خط للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج متوقع يبلغ 15 مليون قدم مكعبة يوميا.



أتى ذلك خلال جولة تفقدية للوزير بمنطقتي خليج السويس ورأس غارب. وخلال الجولة، قال رئيس الشركة العامة للبترول نبيل عبد الصادق إن "إنتاج الشركة الحالي يبلغ حوالي 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا".



وتابعت الوزارة أن عبد الصادق استعرض أيضا "مشروعات الشركة الجاري تنفيذها لزيادة ودعم إنتاجها من الزيت الخام والغاز الطبيعي، أهمها مشروع تحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئيا لمعالجة 50 ألف برميل يوميا، وكذلك مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج المبكر ومد خطوط بحرية لحقول جنوب شرق الحمد وHH2 وGG2 بمنطقة خليج السويس".



رفع أسعار الوقود المحلي اعتبارا من صباح الجمعة



وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت في ساعة مبكرة الجمعة قرارا لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة (0700 بتوقيت غرينتش).



ولفت القرار إلى أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر. وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع.



وقررت مصر، وهي بلد مستورد صاف للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو تموز 2019 عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.



فرانس24/رويترز



