البحيرة: يهاجم مقعد... ويفتك هاتفه ... ودورية أمنية تعيده

تمكن أعوان الدوريات المترجلة من القبض على شخص هاجم شاب من ذوي الاحتياجات الخصوصية ثم سلبه هاتفه الجوال ولاذ بالفرار .



وتفيد تفاصيل القضية انه خلال قيام فرقة الدوريات المترجلة بمهامهم بالطريق العام لفت انتباههم شخص قام بسرقة هاتف جوال لمواطن مقعد من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولاذ بالفرار , قام الاعوان بملاحقة المظنون فيه الذي تعمد الهروب عبر الأنهج المتفرعة عن مكان الواقعة الى أن تمكنوا منه في ظرف وجيز و قاموا باقتياده الي مركز الأمن الوطني البحيرة وارجاع الهاتف الجوال لصاحبه .





