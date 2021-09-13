البحيرة: يهاجم مقعد... ويفتك هاتفه ... ودورية أمنية تعيده

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 22:18 قراءة: 0 د, 25 ث
تمكن أعوان الدوريات المترجلة من القبض على شخص هاجم شاب من ذوي الاحتياجات الخصوصية ثم سلبه هاتفه الجوال ولاذ بالفرار .

وتفيد تفاصيل القضية انه خلال قيام فرقة الدوريات المترجلة بمهامهم بالطريق العام لفت انتباههم شخص قام بسرقة هاتف جوال لمواطن مقعد من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولاذ بالفرار , قام الاعوان بملاحقة المظنون فيه الذي تعمد الهروب عبر الأنهج المتفرعة عن مكان الواقعة الى أن تمكنوا منه في ظرف وجيز و قاموا باقتياده الي مركز الأمن الوطني البحيرة وارجاع الهاتف الجوال لصاحبه .


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