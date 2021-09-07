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زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب غربي كندا

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 06:37قراءة: 0 د, 24 ث
الأناضول - فانكوفر/ سهام الخولي -

ضرب مقاطعة كولومبيا البريطانية في أقصى غربي البلاد..


ضرب، مساء الإثنين، زلزال قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر غربي كندا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن زلزالا قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة كولومبيا البريطانية، غربي كندا.

وأضافت أن الزلزال جاء على عمق 15 كيلومترا، وعلى بعد 164 كيلومترا من مدينة كيتيمات، على السواحل الشمالية للمقاطعة.

ولم تسجل السلطات الكندية حتى الساعة (21:55 ت.غ) أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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