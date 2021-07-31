ملك إسبانيا يؤكد "الصداقة العميقة" مع المغرب

الأناضول -

شدد ملك إسبانيا فليبي السادس، السبت، على "الصداقة العميقة" بين بلاده والمغرب.جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها ملك إسبانيا إلى العاهل المغربي محمد السادس، لتهنئته بعيد العرش، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.يأتي ذلك في ظل توتر تشهده العلاقات الإسبانية المغربية على خلفية استضافة مدريد لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بـ"هوية مزيفة".​​​​​​​وبحسب الوكالة "أكد ملك إسبانيا للعاهل المغربي على الصداقة العميقة المشتركة"، معبرا عن " أطيب متمنيات الشعب الإسباني بموفور الصحة والازدهار للشعب المغربي الصديق العزيز".واعتلى الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، في يوليو/ تموز 1999، إثر وفاة والده الراحل الحسن الثاني.وبين 21 أبريل ومطلع يونيو/ حزيران الماضيين، استضافت مدريد غالي بـ"هوية مزيفة" بدعوى تلقي العلاج من فيروس كورونا، وهو ما أغضب الرباط، التي تتهمه بارتكاب "جرائم حرب"، وأثار أزمة بين البلدين.ومنتصف مايو/ أيار الماضي، تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي، بينهم قاصرون، من المغرب إلى سبتة (تابعة لإدارة إسبانيا)، وهو ما اعتبره مسؤولون إسبان وأوروبيون محاولة من الرباط للضغط على مدريد، بعد استقبالها "غالي".وتتنازع "البوليساريو" مع الرباط بشأن السيادة على إقليم الصحراء، منذ أن أنهت إسبانيا وجودها فيه عام 1975.