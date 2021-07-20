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النيابة العامة في باريس تفتح تحقيقا حول التجسس على صحافيين عبر برنامج بيغاسوس

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 11:59 قراءة: 0 د, 30 ث
فرانس 24 - أعلنت النيابة العامة الفرنسية الثلاثاء فتح تحقيق في باريس بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين بواسطة برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة إسرائيلية.

وفي وقت سابق، نددت الحكومة الفرنسية بما وصفته بـ"وقائع صادمة للغاية" غداة كشف عدد من وسائل الإعلام العالمية عن تجسس أجهزة الاستخبارات المغربية على نحو 30 صحافيا ومسؤولا في مؤسسات إعلامية فرنسية.


وصرح الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال لإذاعة فرانس إنفو، "إنها وقائع صادمة للغاية، وإذا ما ثبتت صحتها، فهي خطيرة للغاية". مضيفا "نحن ملتزمون بشدة بحرية الصحافة، لذا فمن الخطير جدا أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الاستقصاء والإعلام".



فرانس24/ أ ف ب

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