كورونا..أكبر حصيلة يومية للإصابات ببريطانيا منذ 25 فيفري... تخطت الـ9 آلاف إصابة

الأناضول -

سجلت بريطانيا، الأربعاء، أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ يوم 25 فبراير/شباط الماضي.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية، اطلعت الأناضول على نسخة منه، أشارت فيه أنه تم تسجيل 9055 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، رفعت الإجمالي إلى 4 ملايين و589 ألفًا و814 إصابة.وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات اليومية، وتعتبر حصيلة الأربعاء أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس منذ يوم 25 فبراير حينما بلغ هذا المؤشر 9934 حالة.وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال آخر 24 ساعة 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127 ألفًا و926 حالةكما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى أكثر من 42 مليون شخص، بينهم أكثر من 30 مليونا حصلوا على الجرعة الثانية.وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بالوباء والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.وحتى فجر الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 177 مليونا و782 ألفًا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و848 ألف، وتعافى ما يزيد على 162مليونًا و82 ألفًا وفق موقع "وورلد ميتر".